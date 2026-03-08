«Посторонний» пришел в российские кинотеатры

В российский официальный прокат вышел новый фильм режиссера Франсуа Озона. Это экранизация романа Альбера Камю «Посторонний». Картина получила сразу три награды на фестивале им. братьев Люмьер: в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая операторская работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: A-One Films Фото: A-One Films

Черно-белый фильм рассказывает о молодом Артуре Мерсо, который на следующий день после смерти матери заводит роман, а затем, перегревшись на пляже, убивает алжирца. В интервью Франсуа Озон обещал зрителям и читателям переосмыслить и актуализирвоать культовое произведение экзистенциализма. Впрочем, насколько успешным вышел эксперимент режиссера, сказать сложно, считает кинокритик и автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов:

«Получилась очень иллюстративная экранизация романа Альбера Камю. Тем, кто знает содержание книги, будет немножко тоскливо. Но, может быть, фильм понравится тем, кто любит дословные экранизации, когда автор боится что-либо поменять и пытается не уловить дух книги, а четко следует букве.

Удивительно, что обычно Озон — очень ироничный режиссер даже в триллерах и детективах. А "Посторонний" — серьезное кино, где, не дай бог, кто-то пошутит. При этом есть очень живописная монохромная палитра, талантливые молодые французские актеры, полуголые тела, что для российского проката сегодня большой плюс, наверное. И есть все-таки важный разговор о том, как человек несвободен, а убеждения других создают определенные границы.

Во Франции картина уже собрала неплохие деньги для своего сегмента. Это все-таки авторский кинематограф, и для таких фильмов хороший результат — это миллионы долларов. В России, полагаю, у него есть шансы собрать 8-10 млн руб., может быть, 15-20 млн руб. Сегодня, на самом деле, фестивальное кино во многом зарабатывает даже не в прокате, а в битве онлайн-площадок. Ведь если вдруг один из стримингов захочет купить фильм, то это будет очень дорого стоить. И эта лента — хорошая альтернатива потрясающим отечественным новинкам».

По итогам выходных, как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», сборы «Постороннего» в России могут составить 8 млн руб. Фильм Озона, по прогнозам, не войдет даже в десятку самых кассовых картин недели. Экранизация Камю в основном привлекает внимание изголодавшегося по качественному европейскому кино зрителя, отметил кинокритик и редактор издания «Искусство кино» Сергей Кулешов:

«Фильм на фестивальной европейской арене остается несколько проходным. Режиссер давно не снимал столь громоздких по киноязыку лент, а здесь монохромное решение, очень расчетливые, рассчитанные мизансцены и довольно медленный ритм. При этом Озон сам непосредственно участвует в продвижении картины: на спецпоказах озвучивает какие-то свои мысли, общается с аудиторией.

У него по фильму, в принципе, рассыпаны даже отсылки к какой-то позднесоветской классике, скажем, к Глебу Панфилову или раннему Андрею Смирнову. В последние годы Камю тоже реактуализируется, что ли, для нашего пространства. В частности, выпускают его биографии, довольно интересные и довольно хорошо продавшиеся.

"Посторонний" стал чуть более актуален, в том числе это можно заметить по рейтингам продаж. Камю оказывается хорошим собеседником для человека, который сегодня максимально атомизирован от общества, не ощущает себя до конца его частью, и это происходит во всем мире».

Премьера «Постороннего» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2025 году. Фильм номинировали на премию «Золотой лев», но награду он не взял.

Анжела Гаплевская