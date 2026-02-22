«Грозовой перевал» оказался в «тени»

Российские кинотеатры начали неофициально показывать экранизацию романа «Грозовой перевал» с Марго Робби в главной роли, но зрители недовольны качеством пиратской копии фильма. Ситуацию усугубляют и споры кинокритиков. Одна из причин — несоответствие сюжета первоисточнику, книге Эмили Бронте. При этом по итогам своего дебютного уикенда «Грозовой перевал» занял первое место в мировом прокате. В российском — второе. Тему продолжит Владислав Викторов.

Картина «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди спустя неделю в мировом прокате собрала более $90 млн. При этом лента режиссера Эмиральд Феннелл вызвала противоречивые реакции критиков. В основном фильм ругают за слишком вольное обращение с первоисточником и откровенную эротику. Но при этом хвалят за визуальный стиль и костюмы, рассказал кинокритик издания «Правила жизни» Егор Москвитин:

«Это не точная адаптация книги. Многие сюжетные повороты зрителей удивят. Это кино, которое очень многих оттолкнет, покажется примитивным, вульгарным, недостаточно интересным и даже недостаточно провокационным. Потому что от Эмиральд Феннелл после того, как она сделала фильмы "Солтберн", "Девушка, подающая надежды", на самом деле, ждали большего эпатажа.

Тем не менее картина невероятно успешная и олицетворяет новый тип кино, которое делается для того, чтобы впоследствии распадаться на тысячи микродрам в соцсетях.

Тебе хочется загрузить ее в социальную сеть. Именно поэтому фильм стал у Warner Bros. девятым подряд, стартовавшим в прокате с первого места».

В России экранизацию произведения Эмили Бронте показывают в кинотеатрах неофициально с 14 февраля. Средняя цена билета — около 1 тыс. руб. Но картинка оставляет желать лучшего, поделилась своими впечатлениями с “Ъ FM” Ася, которая посмотрела «Грозовой перевал» в одном из московских кинозалов:

«Было заметно, что что-то не так. В процессе просмотра стало очевидно, что изображение приближено. В целом этого не ощущается, но в некоторых сценах это достаточно критичный момент: происходит диалог двух героев, а на экране мы видим лишь одного из них, потому что второй просто обрезан.

Кроме того, периодически в углу экрана появлялась буква W, водяной знак, который защищает фильм от копирования. То есть мы просто увидели просмотровку, которую перевели в кинотеатральный формат».

Как пояснили собеседники “Ъ FM”, обрезанная картинка в новом «Грозовом перевале» — результат действий самих кинотеатров. Эксперты советуют дождаться онлайн-релиза фильма. Недавно с похожей ситуацией сталкивались и зрители «Аватара 3. Пламя и пепел». Они жаловались в основном на мутную картинку и плохой звук. Проблемной была и неофициальная копия ленты «Дэдпула и Росомахи» в 2024 году.

Возможная причина низкого качества — в использовании экранных копий, которые не предназначены для широкого формата, считает Ведущий эксперт факультета креативных индустрий Высшей школы экономики Олег Иванов:

«Такие картины в России присутствуют нелегально, то есть не существует прокатного удостоверения, и правообладатели не предоставляли в стране возможность проката. Это самодеятельность кинотеатров, и каким образом они берут эти копии, можно сказать, детектив.

Вопрос в том, как уберечь зрителя, когда человек платит за билет, рассчитывает на нормальное кино в хорошем качестве. Тут нужна защита государства, потому что есть Фонд кино, у которого есть единая система результатов проката, где регистрируются подобные сеансы. Правда, они в ней отображаются как показ совсем других фильмов».

За последний год заполняемость залов на неофициальных показах голливудских фильмов в России снизилась. По данным отраслевого издания Cinemaplex, «теневой прокат» потерял около 40% зрителей, а сборы сократились на треть, до 2,8 млрд руб.

Ангелина Зотина