Зрителя возвращают в «Клинику»

Спустя 15 лет на экраны возвращается сериал «Клиника». Продолжение популярного американского ситкома выйдет 25 февраля и снова расскажет о жизни врачей в больнице «Святое cердце». Премьера шоу состоялась еще 2001 года на канале NBC, всего вышло девять сезонов. Сюжет строится вокруг рабочих будней интерна Джона Дориана, его друга-хирурга Криса Терка и других коллег. Все ключевые актеры, включая Зака Брафа, Дональда Фейсона, Сары Чок и Джона МакГинли, вернутся к своим ролям.

В продолжении сериала сюжет будет строится вокруг новых практикантов, а знакомые зрителям герои выступят в качестве врачей-наставников. За годы существования сериал удостоился двух наград «Эмми», а также трех номинаций на «Золотой глобус». Успех проекта подтверждается высокими оценками на ведущих платформах с отзывами: на IMDb рейтинг у шоу 8,4 из 10. Сможет ли перезапуск соответствовать уровню оригинала?

Кинокритик, автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов опасается, что создатели нового сезона сделали слишком большую ставку на ностальгию: «Ожидания и у меня, и у поклонников "Клиники", которые смотрели культовый ситком 20 лет назад, довольно сдержанные, потому что все-таки много воды утекло. И, кажется, большинство ситкомов, которые мы любили в 1990-е и 2000-е, сейчас либо не смогли выйти ровно в том виде, как они выходили много лет назад, либо произвели бы совсем другое впечатление.

Некоторый оптимизм внушает съемочная команда. К сериалу возвращается, во-первых, Билл Лоуренс. И Билл Лоуренс за эти годы успел обрасти сразу несколькими заметными терапевтическими ситкомами, драмеди, как угодно можно назвать. После "Клиники" снял и "Теда Лассо", и сериал "Терапия", так что его возвращение — это хороший знак. И Зак Брафф, который был полноценным соавтором Лоуренса и который играет роль Джей Ди в новом сезоне, будет также еще и режиссером, так что, мне кажется, вряд ли нас ждет постыдное зрелище.

Но есть опасения, что авторы будут пытаться ударить на сентиментальность: фактически, в проект возвращаются все основные персонажи, которые снимались в "Клинике" и 30 лет назад. Единственное, что несколько меняется — расстановка сил, в том плане, что у отдельных актеров будут только гостевые появления, то есть мы увидим их буквально несколько минут, чтобы поиграть на зрительской ностальгии. Интересно, как будет новая "Клиника" работать с музыкой, потому что поклонники первых восьми сезонов, девятый в плане подхода к музыке — это замечательный большой плейлист для любителей самых разных направлений от инди-рока, инди-попа до чуть ли не христианского рока».

Продолжение уже получило высокую оценку — 87% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики отмечают, что создателям удалось сохранить дух оригинала, и называют проект одним из самых удачных возвращений классических шоу. Продолжение «Клиники» выходит в очень удачное для этого время, считает кинообозреватель, автор Telegram-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шиверновский: «Сейчас очень много проектов драматического жанра, но нет чистой комедии, все уходит в драмеди. И "Клиника" будет тоже в этом жанре, так как там есть и веселые, радостные моменты, так и чувство утраты или душевной боли. И как это показывает та же "Терапия" от Apple, что у таких проектов есть куда развиваться, где пробовать себя в жанре. Вряд ли будут какие-то эксперименты — это сейчас очень опасное явление.

"Больница Питт" показала, что жанр медицинской очень даже жив. Главное, как это подать. Как раз таки создатели "Больницы Питт" нашли очень классный кейс, когда даешь что-то в рамках одной больничной смены, и это поддерживает динамику, не дает сюжету рассыпаться. Как будет здесь выстроено, мы можем пока только догадываться. Но в то же время ситкомы нельзя назвать непопулярным жанром, просто сейчас очень тяжело его продвинуть среди молодежи, которая любит глубокие темы. Ситкомы — это из 2000-х. Но в то же время популярность "Друзей", "Как я встретил вашу маму", "Теорию большого взрыва". Можно сказать, что все циклично в любом кинобизнесе, сериальном в том числе. Вполне возможно, что со старыми создателями, со старым актерским составом этот сериал может вновь выстрелить. Плюс я даже больше, чем уверен, что этот проект будет очень популярен среди российской аудитории, учитывая, что к нему вернется и тот состав озвучки, который делал это на российском канале MTV».

Первый сезон сериала Питт про неотложную больницу вышел в прошлом году на HBO Max. Он получил «Золотой глобус» за лучший драматический сериал и высокие рейтинги: 8,9 баллов на IMDb и чуть меньше на «Кинопоиске».