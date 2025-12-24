Очень популярные дела

«Очень странные дела» стали самым популярным сериалом на Netflix. Его посмотрели более чем 1,2 млрд раз: это больше, чем у таких нашумевших проектов стриминга, как «Игра в кальмара» и «Уэнсдей», сообщает издание Variety. Премьера первой части пятого сезона состоялась 26 ноября и собрала более 100 млн просмотров за 25 дней. Вторая часть будет доступна с завтрашнего дня, а показ финала запланирован 31 декабря.

Популярность последних эпизодов скорее связана с большой фанбазой сериала, нежели качеством финала проекта, считает кинокритик, замглавреда «Московских новостей» Даниил Ротштейн: «Поскольку это заключительная часть последнего сезона, автоматически создается огромный хайп. Даже скептические оценки и негативные реакции только увеличивают привлекательность. Мы наблюдали что-то подобное с последним сезоном "Игры в кальмара", когда есть очевидный художественный спад, но сам факт продолжения и завершения истории создает вполне понятную и очень высокую привлекательность.

Негативной критики пятого сезона сейчас очень много, можно сказать, поверхностной критики. Она связана с тем, что актеры сильно повзрослели по сравнению с тем, когда они начинали, и тем, какой у них должен быть возраст по сюжету. Есть и более серьезные проблемы: у сценаристов определенный кризис, во всем сюжете есть вымученность.

Нельзя продавать одну и ту же ностальгию по восьмидесятым и девяностым годам столько лет подряд. Есть утомление, раздражение, отсутствие какого-то развития».

Финальный сезон «Очень странных дел» возглавил топ самых просматриваемых сериалов в 90 из 93 стран, где работает Netflix. Критика первых серий сезона вполне обоснована, но далее сериал может раскрыться, считает кинокритик Иван Афанасьев: «Я видел разные мнения про первые четыре серии. Понятно, кому-то понравилось, кому-то нет. Необычно много для "Очень странных дел" негатива. В первую очередь по поводу того, что первые три серии достаточно филлерные, в них мало что происходит важного, и в целом все это по ощущениям можно было бы уместить в полнометражный фильм. Но мне понятно, почему так происходит: наверное, создатели не ожидали, что они окажутся настолько успешными со своим сериалом.

По динамике первые серии немножко проседают, хотя все отмечают четвертый эпизод, который как бы замыкает первую половину сезона. Вся мистическая атмосфера в духе книг Стивена Кинга и музыка, вся эта одноэтажная Америка 1980-х — это все очень в духе, в настроении "Очень странных дел". Но действительно есть ощущение, что мы застряли в каком-то страшном сне, который просто никак не заканчивается, не выходит из этих самых восьмидесятых, а все воспроизводит эту стилистику, которая уже превращается в какую-то эксплуатацию, очень дешевую ностальгию».

По оценки журнала Puck, производство пятого сезона стало самым дорогим в истории телевидения: стриминговый гигант вложил в каждую серию около $60 млн. При восьми эпизодах общая стоимость сезона приближается к отметке в $480 млн.

