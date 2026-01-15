Кинопроизводству подсчитали рост

В 2025 году в прокате окупились только четыре фильма, которые получили субсидию Фонда кино. Хорошую кассу собрали — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина» и лента «Папины дочки. Мама вернулась», сообщает РБК. Всего же на экраны при поддержке фонда вышли 35 фильмов. В 2024 году окупиться в прокате смогли пять из 25 фильмов, получивших федеральную субсидию.

Фото: «Централ Партнершип»

Основная часть расходов — оплата труда, говорит режиссер кино и сериалов, продюсер и сценарист Антон Маслов: «Большинство бюджета уходит именно на оплату труда людей. Плюс расходы на материалы, например, грим, на железо, свет, камеры. Над мультфильмом "Последний богатырь. Наследие" работали больше пяти тысяч человек в течение трех лет. И когда речь заходит о высоком бюджете, нужно понимать, сколько времени занимает создание картины. Классно звучит, что сценарист получил 3 млн руб., но когда становится понятно, что это годовая зарплата двоих авторов, получается, что в месяц каждый из них получал 80 тыс. руб. Можно сказать, что 350 млн. руб. может уйти на производство графики. И это сильно меньше, чем, предположим, тратят в мире. Мировые расценки еще выше, в разы. А когда это все делится на людей, все это превращается в довольно неплохую, но не огромную зарплату».

Коммерчески успешными считаются те, которые заработали минимум в два раза больше производственного бюджета. При этом в последние два года зарплаты в индустрии сильно выросли, говорят эксперты. У артистов — в разы. У команд продакшена — от 20% до 60%. Однако в 2026 году востребованными останутся те, кто снизит зарплатные ожидания, отмечает главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова: «Рост гонораров всех специалистов разных цехов кино произошел за 2023-2025 года — где-то примерно от 20% до 60%. И связано это было именно с тем, что вырос объем производства, и специалистов просто стало не хватать. Больше всего выросли гонорары артистов. За два года у некоторых из них рост произошел в два-три раза относительно их первоначальной стоимости.

Сценаристы и режиссеры выросли примерно от 20% до 40%. В первую очередь это касается топовых специалистов, которые востребованы и заняты на несколько проектов вперед. Все сотрудники цехов в производстве выросли в среднем примерно процентов на 30-35%. Меньше всего выросли в своей цене продюсеры — где-то на 10-20%. К концу 2025 года производство существенно упало, примерно от 40 до 60% по рынку по сравнению с 2023-м и 2024-м. К концу 2025 года со многими специалистами можно было договариваться примерно на 10-15% ниже их гонораров, которые были в самом начале года. Какой прогноз на этот год? Думаю, снижение продолжится, но, по крайней мере, дальнейшего роста точно не будет».

Самым кассовым фильмом начала 2026 года является «Чебурашка». На его производство потратили 1,5 млрд руб. А за две недели проката он собрал уже более 5 млрд руб.

Юлия Савина