Главные новости за неделю 16 — 22 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Проект приспособления комплекса бывшей тюрьмы «Кресты» под гостиницы, музей и общественные пространства планируют направить на государственную экспертизу к концу лета — началу осени 2026 года. Согласование первой очереди намечено на май.

ОАО «РЖД» и АО «Дороги и мосты» (входит в Нацпроектстрой) намерены построить десять заводов по выпуску элементов искусственных сооружений для первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. С апреля 2026 года на площадках планируют начать производство коробчатых железобетонных балок длиной 32 м и массой более 700 т.

Главу комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали в Пулково при попытке вылететь из города. Ему вменяют превышение должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) за обеспечение побед коммерческих организаций в конкурсах на госзакупки. Дениса Толстых арестовали на срок до 15 апреля. Подробнее — в материале.

Сотрудники СКР пришли с обыском в отдел полиции № 64 УМВД России по Кировскому району города Санкт-Петербурга и задержали начальника отдела Леонид Смирнов. Сотрудников полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга подозревают в причастности к получению взяток при контроле за торговлей алкоголем на территории района.

Взрыв в здании военной комендатуры произошел в Сертолово. Возбуждено дело о халатности и нарушении правил пожарной безопасности. По информации губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, погибло три человека.

Смольный вводит новую меру поддержки молодых семей — студентам будут платить 200 тыс. рублей за рождение ребенка. Ее намерены реализовать в 2026 году.

Власти Ленобласти думают о создании в регионе своего сити с небоскребами. Архитектурному сообществу предлагается подумать над местом размещения такого квартала.

В Санкт-Петербурге предлагают запретить мигрантам работать в магазинах розничной и оптовой торговли. Поводом для этого стало убийство посетителя магазина в конце января: два охранника, гражданина соседней страны, задушили 24-летнего мужчину, заподозрив его в краже.

Сотрудникам следствия удалось установить местонахождение пропавших в Петербурге сестер и их матери. Женщину и ее дочерей обнаружили во Владимирской области. Младшую из обнаруженных во Владимирской области сестер передали отцу.

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге по факту мошенничества в крупном размере в работе Федерации хоккея Ленинградской области. Деньги могли выводить через фиктивные трудоустройства и поддельные договоры.

В результате атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Пожар полностью потушили спустя 17 часов.

Вечный огонь на Марсовом поле потушили 18 февраля. Полиция возбудила дело о задержала подозреваемого — жителя Красносельского района.

В провинциальном суде Паттайи прошло предварительное судебное слушание по делу об убийстве петербуржца Михаила Емельянова. В числе прочего была представлена запись разговора обвиняемого Ярослава Демидова с матерью Михаила Емельянова. Также были представлены скриншоты переписок, на которых зафиксированы попытки вымогательства у матери жертвы.

Никулинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства активов бизнеса, который в надзорном ведомстве связывают с депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым. В числе активов в Санкт-Петербурге — здание отеля Novotel, юрлица, а также отдельные помещения сети апарт-отелей VALO.