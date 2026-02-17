Студенческим семьям Петербурга заплатят 200 тыс. рублей за рождение ребенка

Власти Санкт-Петербурга вводят новую меру поддержки молодых семей — студентам будут платить 200 тыс. рублей за рождение ребенка. Ее намерены реализовать в 2026 году, сообщили в пресс-службе Смольного.

В нынешнем году власти города намерены потратить 187 млрд рублей на выполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт Петербурге». В Северной столице уже предоставляют помощь отдельным категориям граждан. В 2025 году 345 петербурженок получили по 100 тыс. рублей по беременности.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург остается социально ориентированным городом. Власти города также намерены улучшить качество жизни семей с детьми, ветеранов и блокадников, маломобильных горожан, петербуржцев «серебряного возраста», участников СВО.

Татьяна Титаева