Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Младшую из пропавших сестер из Петербурга передали отцу

Младшую из обнаруженных во Владимирской области сестер передали отцу. Дальнейшее определение ее места проживания будет решаться в гражданском порядке, сообщили в управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Установлено, что противоправных действий в отношении сестер не совершалось.

В ведомстве добавили, что все участники инцидента их с пропажей доставлены в следственный отдел для допроса.

О пропаже двух сестер 18 и 11 лет из Петербурга стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что они оказались в секте «Царская империя», в которой состоит их мать. Позднее они вместе с матерью появились на видеоролике, записанном в неизвестной квартире. Старшая из них, Марина, заявила, что «имеет волю проживать, где хочет».

Недавно их поиск расширили на 15 регионов, а накануне СКР объявил, что их нашли во Владимирской области.

Артемий Чулков

Новости компаний Все