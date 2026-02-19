Младшую из пропавших сестер из Петербурга передали отцу

Младшую из обнаруженных во Владимирской области сестер передали отцу. Дальнейшее определение ее места проживания будет решаться в гражданском порядке, сообщили в управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Установлено, что противоправных действий в отношении сестер не совершалось.

В ведомстве добавили, что все участники инцидента их с пропажей доставлены в следственный отдел для допроса.

О пропаже двух сестер 18 и 11 лет из Петербурга стало известно на прошлой неделе. Сообщалось, что они оказались в секте «Царская империя», в которой состоит их мать. Позднее они вместе с матерью появились на видеоролике, записанном в неизвестной квартире. Старшая из них, Марина, заявила, что «имеет волю проживать, где хочет».

Недавно их поиск расширили на 15 регионов, а накануне СКР объявил, что их нашли во Владимирской области.

Артемий Чулков