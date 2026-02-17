Дело о халатности возбудили после взрыва в здании военной полиции в Ленобласти

По факту взрыва в здании военной комендатуры в Сертолово возбудили уголовное дело. В происшествии нашли признаки нарушения требований пожарной безопасности и халатности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 219 и ч. 3 ст. 293 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают все детали ЧП, развернут комплекс следственных действий.

В СКР не предоставили информацию о жертвах, лишь о наличии пострадавших. По информации СМИ, погибло три человека.

Прежде губернатор региона Александр Дрозденко поручил оказать помощь в разборе завалов. Обрушение произошло на втором и третьем этажах объекта площадью 15 на 50 «квадратов».

Татьяна Титаева