Главу комитета по госзаказу Петербурга задержали в Пулково

Главу комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали в Пулково при попытке вылететь из города. Ему вменяют превышение должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) за обеспечение побед коммерческих организаций в конкурсах на госзакупки, сообщили в городском управлении СКР.

По версии следствия, группа сотрудников комитета под руководством главы учреждения в 2024 году разработала и реализовала преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций, обеспечив им победу в проводимых конкурсах и заключение госконтрактов в нарушение законных требований.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет региональное управление ФСБ.

В начале февраля был арестован начальник отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета Егор Леонов. В правоохранительных органах полагают, что он вместе с соучастниками обеспечил победу в конкурсе на проведение капремонта здания ГБУЗ «Городская поликлиника N 88» Кировского района заранее определенного участника — ООО «Вектор».

Артемий Чулков