Главу комитета по госзаказу Петербурга арестовали по делу о превышении полномочий

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу председателя городского комитета по государственному заказу Дениса Толстых на срок до 15 апреля. Его обвиняют по двум эпизодам превышения должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Фото: Сайт форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

По версии следствия, с 20 июня по 27 июля 2024 года чиновник, действуя в сговоре с начальником отдела осуществления централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета Егором Леоновым и другими сотрудниками структуры, лоббировал интересы определенных исполнителей при заключении госконтрактов.

При оценке заявок на капитальный ремонт здания ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» Кировского района они обеспечили победу определенного участника — ООО «Вектор». Заявку другой компании — ООО «БалтСтройИнвест» — необоснованно отклонили.

Аналогичная ситуация произошла при рассмотрении заявки ООО «Вега-С». Ее, как полагает следствие, также необоснованно отклонили, признав победителем конкурса ООО «Перспектива». Фигурант вину не признал.

Подробнее о деле Дениса Толстых — в материале «Ъ Северо-Запад» «Выбранный вектор сулит неважные перспективы».

Артемий Чулков