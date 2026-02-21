В Таиланде состоялось предварительное слушание по делу об убийстве петербуржца

В провинциальном суде Паттайи прошло предварительное судебное слушание по делу об убийстве петербуржца Михаила Емельянова. Подробности расследования приводит администратор волонтерской группы, помогающей попавшим в тяжелую ситуацию в Таиланде россиянам, Светлана Шерстобоева.

В числе прочего была представлена запись разговора обвиняемого Ярослава Демидова с матерью Михаила Емельянова. Предполагаемый злоумышленник обещает ей помочь с поисками сына уже после того, как петербуржца убили и расчленили. Также были представлены скриншоты переписок, на которых зафиксированы попытки вымогательства у матери жертвы.

Второй обвиняемый, Дмитрий Маскалев, признался, что создавал секретный чат, в котором требовал за Михаила выкуп в размере 120 тыс. долларов США, а также делал посмертные фото убитого, имитируя, что он жив. При этом данные с камер наблюдения указывают, что к этим действиям причастны оба фигуранта. В ходе слушания Маскалев также заявил, что смерть была причинена по неосторожности.

Мать Михаила Емельянова ходатайствовала о смертной казни для обвиняемых.

Как утверждает госпожа Шерстобоева, следствие опровергло ранее высказывавшуюся версию о наличии у убитого долга перед фигурантами. Сейчас утверждается, что его заманили в дом в поселке Сен Сири под предлогом совместной покупки машины по сниженной цене. За день до этого Михаил Емельянов передал обвиняемым депозит в 10 тыс. долларов США.

Останки убитого нашли 1 февраля на пустыре у водоема в провинции Чонбури. Тело было расчленено, фрагменты закопаны в пяти точках на небольшом расстоянии друг от друга. Часть останков была упакована в черные пакеты, часть — завернута в одежду. Вскоре были задержаны двое подозреваемых. Волонтеры сообщали, что ранее фигуранты дезертировали с СВО.

Артемий Чулков