На Марсовом поле потушили Вечный огонь, подозреваемый задержан

Неизвестный потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Полиция задержала подозреваемого — жителя Красносельского района, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Около полуночи 18 февраля правоохранителям поступил сигнал о том, что на Марсовом поле потушили Вечный огонь. По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что примерно за час до этого к мемориалу пришли двое неизвестных, один из которых залил пламя из бутылки. После этого они оба покинули парк.

На следующий день у дома 3 по улице Бориса Шмелева оперативники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника. Доставленный в отдел полиции 50-летний житель Красносельского района свой поступок объяснить не смог.

Фигуранту вменяют ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Артемий Чулков