Возгорание резервуара с нефтепродуктами потушили в Псковской области спустя 17 часов

Специалисты ликвидировали последствия возгорания резервуара с нефтепродуктами в Великих Луках. На это ушло около 17 часов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о ликвидации пожара вечером 19 февраля. Он выразил благодарность за оперативность и профессионализм специалистам, принимавшим участие в работе на месте происшествия.

Пожар в Великих Луках произошел в результате атаки БПЛА. При происшествии никто не пострадал. В десятом часу утра была объявлена локализация возгорания.

Татьяна Титаева

