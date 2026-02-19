Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Об этом ночью 19 февраля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место направили экстренные службы, развернута оперативная группа при комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Псковской области.

Об опасности атаки дронов в регионе господин Ведерников сообщил в 0:48. В 2:32 он заявил, что угроза миновала.

В 2:07 опасность атаки БПЛА также объявили в Ленобласти. Спустя чуть более чем два часа был дан отбой, губернатор региона Александр Дрозденко заявил об уничтожении четырех беспилотников.

