СКА вышел из кризиса

Хоккеисты СКА завершили выездную серию в чемпионате КХЛ матчем с «Барысом» в Астане. Армейцы разгромили соперника со счетом 5:0 и одержали четвертую победу подряд, чего с ними не было с сентября. После успеха в столице Казахстана СКА сравнялся в турнирной таблице Западной конференции с московским «Динамо», переместившись на седьмое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче с «Барысом», который занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ и почти не претендует на выход в плей-офф, поначалу нашла коса на камень

Фото: ХК СКА

Игра с «Барысом» была для СКА шестой в чужих стенах. До этого петербуржцы проиграли «Спартаку» 0:4 и ЦСКА 2:3 (в овертайме), но затем одержали три победы подряд: над минским «Динамо» 4:3 (по буллитам), «Северсталью» 3:1 и «Нефтехимиком» 5:1. Казалось, атака СКА нашла зеленый путь к воротам соперника.

Но в матче с «Барысом», который занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ и почти не претендует на выход в плей-офф, поначалу нашла коса на камень. Вообще СКА часто имеет проблемы в играх против команд, которые возглавляет тренер Михаил Кравец — бывший игрок СКА, один из героев команды, выигравшей в сезоне 1986/87 бронзу чемпионата СССР. А поскольку клубы Кравец меняет часто (он тренировал и «Витязь», и «Куньлунь Ред Стар» до того, как он стал именоваться «Шанхаем Дрэгонс», и «Амур», и «Авангард»), матчей таких у армейцев много.

Наверное, закончится эта традиция тогда, когда Кравец в один прекрасный день возглавит СКА. Но у пока у петербургского клуба есть тренер — Игорь Ларионов. Более того, у него талантливые помощники: Юрий Бабенко, Борис Миронов, Леонид Тамбиев. На матче с «Барысом» весь тренерский состав СКА был в сборе. Если кто и заменит Ларионова на посту главного тренера, это будет не Кравец. Ему хорошо что-нибудь выиграть для того, чтобы претендовать на место наставника СКА. Хотя Ларионов как тренер тоже пока ничего не выиграл, но работу в армейском клубе получил.

Так или иначе команды, встречавшиеся сегодня в Астане, не могли открыть счет до 32-й минуты. И неизвестно, как бы развивались события, если бы игрок «Барыса» в этот момент не катнул своей клюшкой лежавшую на льду клюшку в сторону игрока СКА, владевшего шайбой. Судьи назначили за это штрафной бросок в ворота хозяев. И форвард Матвей Короткий, главная звезда СКА, его реализовал, переиграв с помощью хитроумных движений американского голкипера казахстанской команды Адама Шила.

Все произошло, когда гости имели на игрока больше. После первого гола на льду «Барыс Арены» стало легче дышать, и до выхода на лед удаленного игрока хозяев армейцы успели увеличить счет: на этот раз клюшку под бросок Николая Голдобина подставил Сергей Плотников. В такой вязкой игре это была уже половина успеха. Тем более что счет на табло сохранился до второго перерыва.

Если бы «Барыс» в первые минуты третьего периода размочил счет, у него появился бы шанс вернуть интригу игре. Тем более что атаковали до пропущенных голов «барсы» настойчиво — школа Михаила Кравеца, который не дает покоя СКА. Но штурма ворот СКА не последовало, а на 44-й минуте армейцы провели атаку, которую завершил нападающий Никита Дишковский. Он отдал шайбу в чужой зоне Марату Хайруллину, тот бросил, голкипер отбил, и Дишковский, подняв клюшку защитнику, отправил шайбу в сетку. А еще через две с небольшим минуты красивый гол забил Николай Голдобин, просунув клюшку между своих ног и поразив «задней» рукой дальний угол. Вопрос о победителе матча был снят. Оставалось понять, отстоит ли свой первый матч в сезоне «на ноль» голкипер СКА Артемий Плешков, хорошо действовавший в этой выездной серии. Это ему удалось. А пятую шайбу СКА записал на своей счет Хайруллин, поразивший в концовке ближний угол после передачи Дишковского.

После этой победы армейцы сравнялись по очкам с московским «Динамо» в таблице Западной конференции КХЛ, поднявшись на седьмое место. Следующие семь матчей СКА проведет дома — против «Салавата Юлаева», «Северстали», ЦСКА, «Адмирала», московского «Динамо», «Локомотива» и того же «Барыса».

Кирилл Легков