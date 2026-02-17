Дрозденко подтвердил гибель трех человек при обрушении в здании военной комендатуры

При разборе завалов на месте частичного обрушения здания военной комендатуры в Сертолово обнаружили тела трех человек. Об этом вечером 17 февраля сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тем самым глава субъекта подтвердил информацию о числе жертв взрыва, которая прежде распространялась в СМИ. Господин Дрозденко добавил, что на месте работает специализированная техника.

По факту частичного обрушения в здании ранее было возбуждено уголовное дело по факту халатности и нарушении правил пожарной безопасности.

Татьяна Титаева