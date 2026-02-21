Суд национализировал Novotel и помещения сети VALO по иску Генпрокуратуры

Никулинский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства активов бизнеса, который в надзорном ведомстве связывают с депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым, следует из карточки дела. В числе активов в Санкт-Петербурге — здание отеля Novotel, юрлица, а также отдельные помещения сети апарт-отелей VALO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аппарт-отель Valo

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аппарт-отель Valo

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокуратура в начале февраля подала иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, ссылаясь на положения федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, их доходам.

В пользу государства конфискуют ГК «Сирена-Трэвел» — оператора системы бронирования Leonardo. По версии надзорного органа, проект был создан Рифатом Шайхутдиновым за счет незаконного использования госимущества ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации». Стоимость активов оценивается в 35 млрд рублей.

Полученные от «Сирены» доходы господин Шайхутдинов отмыл, вложив в том числе в гостиничный комплекс «Новотель» общей площадью 14 тыс. кв. м на улице Маяковского, а также в сеть апарт-отелей VALO общей площадью 185,5 тыс. кв. м (3,5 тыс. номеров) в Петербурге.

Комментируя иск, в «Вало Сервисе» утверждали, что «общество не имеет и никогда не имело какой-либо аффилированности» с господином Шайхутдиновым и ГК «Сирена-Трэвел». Представители компании считают, что она попала в иск по ошибке, при этом «Вало Сервис» как гостиничный оператор сети отелей не является собственником какого-либо недвижимого имущества. Позднее глава и совладелец компании Константин Сторожев заявил «Фонтанке», что отдельные помещения все же будут конфискованы, однако собственников апартаментов это не затронет.

Полный список национализированных активов — в материале «Ъ».