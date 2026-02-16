РЖД и «Дороги и Мосты» построят 10 заводов балок для ВСМ Москва—Петербург

ОАО «РЖД» и АО «Дороги и мосты» (входит в Нацпроектстрой) намерены построить десять заводов по выпуску элементов искусственных сооружений для первой высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. С апреля 2026 года на площадках планируют начать производство коробчатых железобетонных балок длиной 32 м и массой более 700 т.

В РЖД уточнили, что около 30% трассы ВСМ пройдут над землей, для этого предстоит возвести порядка 180 км искусственных сооружений. При их строительстве предполагается использовать более 5 тыс. таких балок.

Заводы планируют разместить вдоль трассы, чтобы сократить логистические издержки при перевозке негабаритных конструкций по автодорогам. Все необходимые решения по финансированию проекта принял совет директоров РЖД, отметили в компании.

Ранее Ъ Северо-Запад писал, что одно из таких предприятий будет запущено в Ленинградской области

Артемий Чулков