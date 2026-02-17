В Ленобласти может появиться район с небоскребами

Власти Ленобласти думают о создании в регионе своего сити с небоскребами. Об этом на пресс-конференции по итогам года в строительной отрасли рассказал вице-губернатор по строительству и ЖКХ 47-го региона Евгений Барановский.

Поручение подумать над концепцией современного технологичного квартала с высотными доминантами, совмещающего в себе деловые и административные функции, под рабочим названием «Ленинград-Сити» губернатор Александр Дрозденко дал еще в прошлом году, напомнил господин Барановский. «Это не значит, что мы завтра будем строить, но идея такая есть, она прозвучала»,— заметил руководитель областного стройблока.

По его словам, архитектурному сообществу предлагается подумать над местом размещения такого квартала. Проектную работу по «Ленинград-Сити» уже провели. В рамках конференции в Политехе совместно с НКО «Арх Событие» проектная группа из четырех студенческих команд (две из СПбГАСУ и две из Политеха) вместе с архитекторами двух столиц подготовили предложения по концепциям, ориентируясь на лучшие мировые примеры высотной архитектуры и выразительных доминант.

Председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков отметил, что местом «Ленинград-Сити» не обязательно должна быть Гатчина — столица Ленобласти, под него рассматриваются разные города.

Александра Тен