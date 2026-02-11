Что Генпрокуратура требует изъять у собственников ГК «Сирена-трэвел»

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ от 25% до 100% долей в уставных капиталах 26 компаний, чья деятельность связана с туризмом, сделками с недвижимостью, разработкой ПО, а также лизингом автомобилей. По данным «СПАРК-Интерфакс», суммарная чистая прибыль этих компаний в 2024 году составила около 2,4 млрд руб.

Среди компаний — туристические ООО «Агентство “Мавинс”», ООО «Сибукинг-Сервис», ООО «Сибукинг-Технолоджи», ООО «Экспедия РУС», а также ООО «ВАЛО Сервис» (сеть отелей Valo в Санкт-Петербурге), зарегистрированное на юрлица из ОАЭ и Швейцарии ООО «Вест Бридж Отель», от имени которого ведет деятельность гостиница Novotel St. Petersburg Center в центре Санкт-Петербурга, а также ООО «Авто Вал» (аренда и лизинг автомобилей).

Также надзор требует обратить в доход государства в общей сложности около 1 млн акций восьми компаний — в их числе помимо «Сирены-Трэвел» (крупнейший поставщик IT-решений и программных продуктов для авиационного и туристического бизнеса, чистая прибыль — 2,9 млрд руб.), значатся АО ТКП (Транспортная клиринговая палата, 3 млрд руб.), которое занимается организацией сети продаж перевозок, турагентство «Агент.ру» (198 млн руб.), компания по продаже билетов АО «Мособлтрансагентство» (11,7 млн руб.), АО «Научно-производственный центр “Универсал”», которое специализируется на оптовых поставках промышленного оборудования (148,6 млн руб.)

Из недвижимости в доход РФ обращаются 45 объектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Тверской области. Среди них 10 земельных участков общей площадью более 23 тыс. кв. м, а также два машино-места в деловом центре «Москва-Сити».