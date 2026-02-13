Главные новости за 13 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На 101-м году жизни умер историк Рой Медведев. Вероятная причина смерти —сердечная недостаточность.

Петростат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Петербурга и Ленинградской области. Из него следует, что оборот организаций Северной столицы за 2025 год вырос на 5,8% и превысил 34 трлн рублей, индекс промышленного производства составил 105,4%, а средняя начисленная зарплата в январе-ноябре — 117 177 рублей (112,3% к уровню предыдущего года).

АО «Лазерные системы» намерены инвестировать 1 млрд рублей в расширение производства в ОЭЗ «Санкт-Петербург» к 2030 году. Глава совета директоров компании Алексей Борейшо сообщил, что это позволит нарастить выпуск в 2,5 раза на площадке «Нойдорф».

Компания «Красная стрела» купила участок у сада Сан-Галли под жилую застройку. Эксперты полагают, что на участке можно возвести восьмиэтажный дом общей площадью около 10 тыс. кв. м и жилой — около 6 тыс. кв. м.

Экс-спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров может сменить регион выдвижения на выборах. Вместо Петербурга его кандидатуру рассматривают для выдвижения от Ленинградской области.

Арбитраж закрыл процесс по иску Генпрокуратуры к типографии «Печатня». Суд поддержал ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за персональных данных, материалов уголовного дела и коммерческой тайны.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский пообещал сохранить концепцию общественного пространства на базе петербургского Главпочтамта. Он заявил, что новый собственник готовит проект, близкий к ранее обсуждавшемуся с городом.

Экскурсии по территории бывшего СИЗО «Кресты» начнут проводить с марта. В «КВС» сообщили, что маршруты подготовили совместно с Домом культуры Льва Лурье, посещения будут проходить до начала реновации.

Здание фабрики-кухни ЛСПО на Петроградской стороне продолжили сносить, несмотря на возбужденное уголовное дело. Ранее СКР возбудил дело по факту обращений граждан, а Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

В результате поджога пункта сбора помощи благотворительного фонда «Доброволец» уничтожен груз общей стоимостью около 3 млн рублей. Подробнее об инциденте — в материале «Поджог гуманитарной помощи обойдется долгим сроком».

Имущественный комплекс в Приозерске, включающий здание площадью 806,1 кв. м и участок 0,28 га выставили на торги за 12,2 млн рублей. Аукцион пройдет 24 апреля.

Суд в Петербурге отправил под домашний арест подростка, обвиняемого в поджоге АЗС «Татнефть». Ранее его задержали после попыток поджечь заправки на Обводном канале и Московском проспекте, СКР возбудил дела о по статье о теракте.

В приюте для животных «Островок надежды» в Ленобласти сменился руководитель. Власти сообщили, что учреждение сможет претендовать на региональную субсидию. Ранее там обнаружили останки 18 собак и шести кошек, полиция начала проверку.