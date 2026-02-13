Комплекс в Приозерске под офисы или отель выставили на торги за 12,2 млн рублей

ДОМ.РФ проведет 24 апреля аукцион по продаже имущественного комплекса в Приозерске Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. Лот включает здание площадью 806,1 кв. м и участок 0,28 га на улице Выборгской, 31. Начальная цена — 12,2 млн рублей. Заявки принимаются до 20 апреля. Наиболее эффективным использованием объекта названы размещение офисов или гостиницы.

Приозерск расположен на перешейке между Ладожским озером и озером Вуокса и является центром паломнического туризма. Через город проходит маршрут на остров Валаам, где находится знаменитый монастырь. В 2023 году Валаам установил рекорд по турпотоку — 175 тыс. посетителей, причем около 80 тыс. прибыли через пристань Приозерска на «малом флоте».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Российский аукционный дом продал здание бывшего Главпочтамта в Санкт-Петербурге за 1,5 млрд рублей. Победителем торгов стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО) Алисы Стрелковой.

Андрей Маркелов