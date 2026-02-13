Экскурсии по территории бывшего СИЗО «Кресты» начнут проводить с марта

Владелец здания бывшего СИЗО «Кресты» ООО «КВС» и Дом культуры Льва Лурье разработали маршруты экскурсий по территории исторического здания. Их начнут проводить в марте, сообщили в пресс-службе строительной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Визиты будут проводить до начала реновации, в рамках которой появится музей, две гостиницы и гастроулица. Экскурсии будут проводить четыре спикера: Наталья Шкуренок, Константин Шолмов, Дмитрий Черепанов и Митя Ганопольский.

«Участников ждут разные ракурсы осмысления "Крестов": от личных историй писателей, поэтов и общественных деятелей, оказавшихся здесь в разные эпохи, до взгляда на комплекс как на отражение судьбы всего Петербурга — города противоречий, трагедий, надежды и внутренней силы»,— поделились деталями в «КВС».

Поскольку стены «Крестов» хранят память о переломных событиях, громких именах и сложных страницах российской истории, проект компании и ДК Лурье призван сохранить и передать этот контекст максимально бережно и глубоко.

Татьяна Титаева