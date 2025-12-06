Бастрыкин затребовал доклад по делу о сносе здания фабрики-кухни ЛСПО

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращений жителей о сносе здания пятой фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ (ЛСПО) в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты» Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Обратившиеся в СКР петербуржцы указали, что здание 1928 года постройки имеет признаки объекта культурного наследия и внесено в соответствующий реестр, однако застройщик — «Группа ЛСР» — сносит его для последующего строительства гостиницы.

Ранее ГСУ СКР по Петербургу возбуждало уголовное дело, однако постановление отменила заместитель прокурора Петроградского района Юлия Щербакова. Обжалование решения прокурору района Сергею Зеленцову результатов не принесло. Сейчас документ обжалуется заместителю прокурора Петербурга Алексею Мещерскому. Уголовное дело возбуждено повторно.

Артемий Чулков