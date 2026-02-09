МВД начало проверку приюта «Островок надежды» из-за гибели животных

Полиция начала проверку приюта «Островок надежды» в Ломоносовском районе Ленинградской области из-за жестокого обращения с животными, сообщила «Фонтанка» 9 февраля со ссылкой на пресс-службу регионального главка. На прошлой неделе в учреждении обнаружили останки 18 собак и шести кошек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

Управление Ленобласти по ветеринарии в конце января провело проверку приюта, в ходе которой были обнаружены останки животных, а также выявлены другие нарушения на территории учреждения. В управлении ветеринарии заявили, что владелец приюта Екатерина Рубцова обязана была сообщить о гибели кошек и собак в госветслужбу, однако приют такой информации в органы власти не предоставлял в течение шести месяцев.

МВД совместно с управлением решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) в отношении Екатерины Рубцовой.

Приют был создан в 2020 году при поддержке управления и администрации Ломоносовского района, земля была предоставлена на условиях безвозмездной основе. Руководитель управления ветеринарии по 47 региону Леонид Кротов сообщил, что на данный момент договор аренды участка прекращен: ведутся переговоры о передаче приюта волонтерам. Чиновники готовы выдавать субсидии для поддержки работы учреждения.

Матвей Маслов