В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в попытках поджечь две заправки

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего подростка по подозрению в попытках поджечь заправки на Обводном канале и Московском проспекте. Об этом сообщили в городском главке.

По данным ведомства, он поджигал портфели на территории заправок, после чего скрывался с места происшествия. Возгорания оперативно потушили, никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту инцидентов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что поджигатель оставил на заправке на Обводном канале записку, в которой утверждает, что «действует под влиянием ФСБ».

Артемий Чулков