Власти Ленобласти сообщили о смене руководителя в приюте «Островок надежды»

В приюте для животных «Островок надежды» в Ленинградской области сменился руководитель, и теперь учреждение может претендовать на получение региональной субсидии.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба администрации 47-го региона. Ветеринарная служба области намерена сопровождать работу приюта, обеспечивать контроль и поддерживать его функционирование финансово.

Ранее в «Островке надежды» фиксировались тяжелые условия содержания животных и случаи жестокого обращения. Волонтеры сообщали, что при сборе средств на нужды приюта питомцы оставались без ухода. После обнаружения погибших собак и кошек зоозащитники организовали спасение выживших обитателей.

По итогам проверки управления ветеринарии полиция Ломоносовского района инициировала доследственную проверку. Обстоятельства гибели животных рассматриваются на предмет наличия признаков уголовного преступления.

Андрей Маркелов

