Компания «Красная стрела» купила участок у сада Сан-Галли под жилую застройку
Владельцем участка площадью около 3,2 тыс. кв. м, расположенного на улице Черняховского, стала компания «Красная стрела». Там намерены построить жилой дом, пишет «Деловой Петербург».
Сделку по продаже участка закрыли в начале февраля, по какой цене была продана территория, не раскрывается. Директор по маркетингу и продукту ГК «Красная стрела» Марина Агеева уточнила, что организация пока только приступает к разработке возможного проекта и занимается градостроительной подготовкой участка. Эксперты полагают, что на участке можно возвести восьмиэтажный дом общей площадью около 10 тыс. кв. м и жилой — около 6 тыс. кв. м.
Расположение территории напротив сада Сан-Галли руководитель по развитию продукта компании Hansa Group Павел Евсюков считает главным плюсом. Из достоинств он также назвал коммерческую и транспортную инфраструктуру центра Петербурга. С другой стороны, рядом с участком в дальнейшем развернется строительство ВСМ.