Суд в Петербурге отправил под домашний арест обвиняемого в поджоге АЗС подростка

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении подростка, обвиняемого в теракте (ч.1 ст. 205 УК РФ) по делу о поджоге АЗС «Татнефть». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, накануне фигурант поджег топливно-раздаточную колонку заправки, действуя «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений».

12 февраля в Петербурге задержали по подозрению в попытках поджечь заправки на Обводном канале и Московском проспекте.

СКР возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии ведомства, молодой человек действовал по указанию неизвестных, связавшихся с ним по телефону и вынудивших совершить преступления.

Артемий Чулков