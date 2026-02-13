Оборот организаций Петербурга за 2025 год вырос на 5,8% и превысил 34 трлн рублей

Оборот организаций в Санкт-Петербурге по итогам января—декабря 2025 года составил 34,135 трлн рублей, что на 5,8% выше показателя предыдущего года, следует из доклада Петростата о социально-экономическом положении города и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства составил 105,4% к уровню 2024 года, объем работ в строительстве — 721,0 млрд рублей (101% год к году). Ввод жилья в многоквартирных домах достиг 2,687 млн кв. м (100,8%). Индекс потребительских цен в декабре 2025 года к декабрю 2024-го составил 104,8%.

В промышленности основной вклад в общий индекс обеспечили обрабатывающие производства (107,0%), однако отдельные разделы показали снижение: в добыче полезных ископаемых индекс составил 72,7%, в водоснабжении и утилизации отходов — 90,8%. При этом оборот обрабатывающих производств в целом, по данным Петростата, сократился к 2024 году (97,4%), хотя внутри этого раздела ряд отраслей рос, например, производство компьютеров, электронных и оптических изделий (124,9%) и выпуск прочих транспортных средств и оборудования (135,5%).

При этом в докладе отмечается разнонаправленная динамика в потребительском секторе. Оборот розничной торговли за год практически не изменился (100,5%). Продажи продовольственных товаров выросли (106,8%), а непродовольственных — снизились (97,1%). Оборот общественного питания увеличился до 356,6 млрд рублей (107,6%), объем платных услуг населению — до 1,149 трлн рублей (106,0%).

На рынке труда средняя начисленная зарплата в январе—ноябре 2025 года составила 117 177 рублей (112,3%), реальная зарплата — 103%. Численность зарегистрированных безработных на конец декабря — 10,5 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы — 0,3%. Просроченная задолженность по зарплате на конец декабря достигла 9,387 млн рублей, что в 3,3 раза превысило показатель 2024 года.

Артемий Чулков