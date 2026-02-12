СКР квалифицировал попытки поджога АЗС в Петербурге как теракты

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) после поджогов топливораздаточных колонок на автозаправках в Адмиралтейском и Московском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

По данным ведомства, 12 февраля неизвестные, используя телефонную связь, вынудили подростка 2010 года рождения совершить поджоги. Следователи осмотрели места происшествий и проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о задержании 16-летнего подростка после попыток поджога заправок на Обводном канале и Московском проспекте.

Артемий Чулков