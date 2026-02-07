Власти Ленобласти просят возбудить дело из-за трупов в приюте «Островок надежды»

Управление Ленинградской области по ветеринарии направило обращение о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения 24 трупов собак и кошек на территории приюта «Островок надежды». Специалисты выявили факты жестокого обращения с животными.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, зооактивисты неоднократно жаловались на условия содержания кошек и собак. Ветеринарные врачи посещали приют с проверкой 28 и 29 января. Управление ветеринарии вывезло из приюта для обследования и захоронения трупы животных, доставило партию корма (700 кг) и сено для подстилок.

На основании выявленных нарушений чиновники направили обращение о возбуждении уголовного дела и в судебном порядке прекратили с владельцем приюта договор аренды земельного участка. Управление ветеринарии ведет переговоры с зооактивистами о передаче приюта ответственным лицам из числа волонтеров, чиновники готовы выдавать субсидии для поддержки работы учреждения.

Татьяна Титаева