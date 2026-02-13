Здание фабрики-кухни ЛСПО продолжили сносить, несмотря на возбужденное СКР дело

Здания пятой фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ (ЛСПО) в Петроградском районе Санкт-Петербурга продолжили сносить, несмотря на возбужденное СКР уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ). Об этом сообщили в градозащитном Telegram-канале «SOS СПб СНОС».

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос»

В 2025 году в СКР провел проверку и возбудил уголовное дело по факту обращений граждан, заявивших, что застройщик ЛСР демонтирует конструкции, хотя строение имеет признаки объекта культурного наследия и включено в соответствующий реестр.

Прокуратура отменила постановление, после чего ведомство возбудило дело повторно. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования.

Артемий Чулков