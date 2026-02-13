Арбитраж закрыл процесс по иску Генпрокуратуры к типографии «Печатня»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти закрыл процесс по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 100% долей типографии «Печатня», сообщает ТАСС. Ходатайство заявила представитель ответчицы Ирины Рудени, мотивировав это наличием в деле персональных данных, материалов уголовного дела и сведений, составляющих коммерческую тайну. Прокуратура, представители типографии и другой ответчик Александр Тимохин поддержали закрытие заседания. Ответчики из белизской Werdelia Holdings Limited и бизнесмен Сергей Ким на заседание не явились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание типографии «Печатня»

Фото: Сайт типографии «Печатня» Здание типографии «Печатня»

Фото: Сайт типографии «Печатня»

Генпрокуратура требует признать недействительной сделку по продаже типографии и взыскать солидарно с ответчиков 1,1 млрд рублей, полученных за 100% долей предприятия. Помимо госпожи Рудени, господина Тимохина и офшора, ответчиком выступает Сергей Ким — по данным СМИ, фактический владелец белизской компании. Иск был подан в январе, тогда же суд принял обеспечительные меры.

Типография «Печатня» позиционирует себя как лидер печатного рынка России и СНГ, специализируясь на производстве картонной упаковки, самоклеящихся этикеток и инструкций. Компания работает с полным циклом, включая печать на блистерной фольге. В 2025 году предприятие отметило 25-летие. По открытым данным, выручка за 2024 год составила 9,3 млрд рублей, чистая прибыль — 2,2 млрд.

Андрей Маркелов