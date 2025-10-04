По обращениям о сносе здания фабрики-кухни ЛСПО проведут доппроверку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести дополнительную проверку после жалоб на снос здания пятой фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе ведомства.

Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Неравнодушные граждане оставили обращения в комментариях Telegram-канале Информационного центра СКР, выражая несогласие с проводимыми работами. Здание было возведено в 1928 году. Градозащитники указали, что застройщик ЛСР демонтирует конструкции, хотя строение имеет признаки объекта культурного наследия и включено в соответствующий реестр.

Прежде в Петербурге прошла процессуальная проверка, по ее результатам было отказано в возбуждении уголовного дела. Господин Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Петербургу Павлу Выменцу отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и провести дополнительную проверку, представив доклад о ее результатах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд отменил решение о сносе ледовой арены «Озерки» на севере Петербурга.

Татьяна Титаева