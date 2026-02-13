Экс-спикер Заксобрания Петербурга Макаров может сменить регион выдвижения на выборах

Бывший спикер петербургского ЗакСа, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров может сменить регион выдвижения на предстоящих осенних выборах, сообщают «Ведомости». Вместо Петербурга его кандидатуру рассматривают для выдвижения от Ленинградской области. Окончательное решение пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На этом фоне в Петербурге завершается подготовка к единому дню голосования: утверждена новая схема одномандатных округов, разработанная Горизбиркомом, а также принят законопроект, ужесточающий правила для наблюдателей. Документ обязывает списки наблюдателей подавать с полными паспортными данными, а также запрещает участие в выборах иноагентов и иностранных наблюдателей.

Господин Макаров более десяти лет возглавлял петербургский парламент, а после перехода в Госдуму занял пост первого заместителя руководителя фракции. Его возможное выдвижение от Ленинградской области источники связывают с необходимостью обновления депутатского корпуса и сохранением ценных кадров. Окончательные списки кандидатов утвердит предвыборный съезд партии в июне после завершения внутрипартийных праймериз.

Андрей Маркелов