Бельский пообещал сохранить концепцию петербургского Главпочтамта

Спикер Заксобрания Александр Бельский заявил, что концепция общественного пространства на базе петербургского Главпочтамта сохраняется, сообщает «Космольская правда в Петербурге».

По словам главы городского парламента, новый собственник — компания «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» — планирует реализовать проект, близкий к тому, что ранее город обсуждал с Почтой России. В обновленной версии появятся рестораны, гостиницы и общественные зоны, изначальное наполнение не пострадало. Сейчас инвестор готовит концепцию, которую предстоит представить городу.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Исторический комплекс на Почтамтской улице перестал работать как почтовое отделение несколько лет назад. Изначально власти совместно с Почтой России прорабатывали масштабный проект «Почтовый квартал», который охватывал квартал между Мойкой, Большой Морской, Галерной и Исаакиевской площадью. В него входили также реконструкция дома-усадьбы Ломоносова и ДК связи, планировалось открытие двух музеев. Разработкой занималось московское бюро, однако в 2023 году сотрудничество было прекращено, а идея заморожена.

В 2025 году здание выставили на торги и продали за 1,2 млрд рублей. Теперь проект возвращается к жизни на новой коммерческой основе. Городские власти намерены следить за сохранением исторической ценности и общедоступности территории. «Посмотрим, что нам представят», — резюмировал Бельский.

Андрей Маркелов

