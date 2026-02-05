Поджог гуманитарной помощи обойдется долгим сроком

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 24-летнюю Елизавету Неуступову, обвиняемую в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Вчера, 4 февраля, девушка бросила два «коктейля Молотова» в здание, где располагался благотворительный фонд «Доброволец», занимающийся помощью участникам СВО. Пожар локализовали в течение 2,5 часа, никто не пострадал. Фигурантка действовала под давлением телефонных мошенников, обещавших ей списать долги за помощь им.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Неуступова, обвиняемая в поджоге пункта сбора помощи «Спасем Донбасс»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Елизавета Неуступова, обвиняемая в поджоге пункта сбора помощи «Спасем Донбасс»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

По подозрению в совершении преступления 24-летнюю петербурженку задержали вечером 4 февраля, сообщили в региональном управлении МВД РФ. По данным из открытых источников, Елизавета Неуступова переехала из Вологды в Петербург и поступила в Технологический университет. На момент совершение преступления она работала в магазине одежды. 5 февраля ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет).

5 февраля на заседании по определению меры пресечения следствие ходатайствовало о заключении Елизаветы Неуступовой в СИЗО на два месяца. Как настаивало обвинение, если не взять девушку под стражу, есть риск, что она скроется от следствия, избежит наказания и продолжит совершать преступления подобного рода. По словам прокурора, фигурантка внушаемая, из-за чего представляет угрозу. Сторона защиты Неуступовой с такой трактовкой не согласилась и просила назначить меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей. Адвокат отметил, что подзащитная стала «жертвой наивности и доверия правоохранительным органам» и не понимала, как на самом деле работают органы.

«Я признаю свою вину и сожалею о том, что было сделано. Действительно, я повелась на угрозы и уговоры со стороны третьих лиц. Я обязуюсь явиться в суд, у меня есть работа, стабильный заработок и я могу оплатить весь ущерб (нанесенный благотворительной организации.— «Ъ Северо-Запад»)»,— заявила в суде 24-летняя Елизавета Неуступова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца обвиняемую.

Пожар в помещении на Кантемировской улице, 31, в Выборгском районе Петербурга разгорелся в среду, 4 февраля, вечером. Как сообщили в региональном главке МВД России, очевидцы заявили о поджоге и рассказали, что неизвестная говорила о наличии у нее некоего «опасного предмета». По словам очевидцев, она говорила, что в коробке, которая была рядом с ней, находится взрывное устройство. Впрочем, силовики не обнаружили его при ней. Вместо этого, по данным «Фонтанки», в коробке был голубь, который, как рассказала Неуступова во время допроса, должен был символизировать мир и показать пацифистские взгляды, а не стремление навредить.

По данным МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило в 17:45 и вскоре приехали на место. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. В 20:05 огонь был потушен. Во время пожара никто не пострадал.

По версии следствия, целью Неуступовой были «дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений». Она имела умысел на совершение теракта и двумя бутылками с зажигательной смесью подожгла здание, чтобы устрашить петербуржцев и создать опасность гибели граждан, считает следствие.

Обвиняемая настаивает, что действовала по указке мошенников, которые представились сотрудниками российских спецслужб. Во время заседания на вопрос судьи, была ли Неуступова ранее в курсе о мошеннической схеме, в рамках которой людей привлекают к аналогичным преступлениям, она ответила отрицательно. По словам фигурантки, неизвестные убедили ее изготовить «коктейли Молотова» и бросить их в подвал здания взамен на якобы списание долгов. После задержания в телефоне девушки обнаружили видео изготовления бутылок с горючей смесью, снятое для мошенников.

Как подтвердили в благотворительном фонде «Доброволец», в пострадавшем подвале находился пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. «Главный удар террористов приняли на себя наши волонтеры из общественного движения "Спасем Донбасс", которые помогли задержать поджигательницу до приезда Росгвардии. Люди не пострадали. Все живы-здоровы. Но помещение фонда выгорело полностью со всем, что находилось внутри»,— прокомментировали ситуацию в фонде. При этом, по словам сотрудников организации, было использовано 10 бутылок «коктейля Молотова».

БФ «Доброволец» — организация, закупающая гуманитарную помощь для жителей ДНР и участников СВО. Она начала работу после начала военных действий в 2022 году, «Доброволец» был запущен силами военно-патриотического сообщества казаков «Северо-Славянская община».

«На моей памяти это первая такая атака в Санкт-Петербурге. Мы уже привыкли к поджогам военкоматов, банкоматов, генераторов электросетей от рук завербованных или обманутых людей, да и идейных террористов тоже хватает, но настолько близкой эта угроза еще не казалась. Здравый смысл подсказывает, что нужно усилить безопасность цеха "Народной аптечки"»,— отметил снабженец ВС РФ и руководитель проекта «Народная аптечка» Савва Федосеев, знакомый с добровольцами пострадавшего фонда.

Полина Пучкова