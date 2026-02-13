«Лазерные системы» намерены инвестировать 1 млрд рублей в расширение производства

АО «Лазерные системы» планирует направить 1 млрд рублей на расширение производства в ОЭЗ «Санкт-Петербург» к 2030 году. Речь идет о выпуске 3D-принтеров для промышленного изготовления запчастей, комплектующих и оборудования, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на главу совета директоров компании Алексея Борейшо.

Инвестиции помогут «Лазерным системам» нарастить объем производства в 2,5 раза на площадке «Нойдорф» в Стрельне. На данный момент компания занимает участок площадью 1,4 га. В предприятии рассчитывают расшириться до 2,4 га за счет другого участка.

Господин Борейшо отметил, что компания отправила заявку на внесение изменений в бизнес-план с целью расширения производства. В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле заявили, что экспертный совет ОЭЗ для рассмотрения корректировки проекта будет созван в ближайшее время.

Татьяна Титаева