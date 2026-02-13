Пожар в помещении фонда «Доброволец» уничтожил груз на сумму около 3 млн рублей

В результате пожара в здании, где располагался пункт сбора помощи благотворительного фонда «Доброволец», занимающийся помощью участникам СВО, был уничтожен груз общей стоимостью около 3 млн рублей. Об этом сообщил 78.ru замдиректора фонда Владимир Бакин.

Точно оценить стоимость ремонта самого склада, по словам господина Бакина, можно будет позднее. Он уточнил, что внутри выгорели проводка, трубы, окно, стены и пол. Помещению нужен капитальный ремонт.

Кроме того, Владимир Бакин заявил, что волонтерская организация планирует направить в суд иск о возмещении ущерба, если семья поджигательницы не согласится выплатить соответствующую сумму добровольно.

На прошлой неделе Выборгский районный судПетербурга отправил в СИЗО 24-летнюю Елизавету Неуступову, обвиняемую в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Вчера, 4 февраля, девушка бросила два «коктейля Молотова» в здание, где располагался благотворительный фонд. В суде девушка заявила, что и «повелась на угрозы и уговоры со стороны третьих лиц» и сожалеет о содеянном.

Артемий Чулков