На 101-м году жизни умер историк Рой Медведев

Российский историк Рой Медведев скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС 13 февраля со ссылкой на его невестку Светлану Медведеву.

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Писатель Рой Медведев на конференции, посвященной 50 - летию XX съезда КПСС в здании Мэрии Москвы в 2006 году

По ее словам, Рой Медведев умер утром. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых процедур.

Рой Медведев — историк, писатель и публицист, брат биолога и писателя Жореса Медведева. В 1951 году он окончил философский факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Также Рой Медведев имел степень кандидата педагогических наук.

Артемий Чулков