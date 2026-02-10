Что известно о нефтяном кризисе на Кубе

После прекращения поставок нефти из Венесуэлы и Мексики из-за давления США на Кубе разразился нефтяной кризис. Ассоциация туроператоров России сообщила, что сейчас на острове могут находиться 4,2–4,7 тыс. организованных российских туристов. О причинах кризиса, ходе событий и возможных последствиях — в материале “Ъ”.

Предыстория кризиса Отношения Кубы и США остаются сложными на протяжении десятилетий.

Эксперты отмечают нелюбовь нынешнего президента США Дональда Трампа к кубинскому коммунистическому режиму. Сразу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года он восстановил статус Кубы как государства—спонсора терроризма, который всего за несколько дней до этого был снят президентом Джо Байденом.

Проблемы с нефтью у Кубы начались еще в конце 2025 года, когда США фактически заблокировали поставки нефти из Венесуэлы.

Давление на Кубу усилилось после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года.

Хронология событий 11 января Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Куба долгое время жила за счет поставок нефти из Венесуэлы взамен на предоставление «услуг безопасности». Но теперь, по словам американского президента, ситуация изменится, и Куба больше не будет получать нефть и деньги оттуда. Господин Трамп также предрек скорое падение Кубы без доходов от венесуэльской нефти.

В ответ на это кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес обвинил США в шантаже. В тот же день президент республики Мигель Диас-Канель заявил о готовности противостоять США «до последней капли крови».

28 января Марко Рубио заявил, что руководство Венесуэлы обязалось прекратить поставки нефти на Кубу.

Параллельно с этим сообщалось о прекращении под давлением США поставок нефти из Мексики.

30 января господин Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой, которую для страны представляет Куба, и ввел дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров.

Издание Politico писало, что США рассматривало полную блокаду импорта нефти на Кубу, однако этого сделано не было.

31 января Куба объявила режим чрезвычайного положения из-за угрозы со стороны США.

9 февраля власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что с 10 февраля в аэропортах страны прекратят заправку самолетов из-за нехватки авиационного топлива.

Последствия кризиса Куба сильно зависела от экспорта нефти из Венесуэлы: в 2025 году та экспортировала на остров около 26,5 тыс. баррелей нефти в день, что покрывало до 50% потребностей страны в энергоносителях. После того как Мексика прекратила поставки, ситуация дополнительно ухудшилась.

Нефть на Кубу поставляют и другие страны, в частности Россия и Алжир. Однако эксперты отмечают крайнюю нерегулярность таких поставок. Последняя поставка российской нефти, по данным Financial Times, была в октябре 2025 года, а из Алжира — почти год назад. Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявлял: «Российская нефть на Кубу в последние годы поставлялась неоднократно. Исходим из того, что эта практика будет продолжена».

Очевидцы рассказывают о постоянных перебоях с электроэнергией, власти ввели жесткие ограничения на ее подачу.

По данным Reuters, на Кубе значительно выросли цены на продукты и транспорт. Также наблюдается «серьезная нехватка топлива», в том числе авиационного, из-за чего некоторые авиакомпании прекращают или сокращают рейсы на Кубу.

На острове застряли сотни российских туристов. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас на Кубе могут находиться 4,2–4,7 тыс. организованных российских туристов. «Аэрофлот» заявил, что продолжит летать на Кубу, но собирается скорректировать маршруты рейсов.

Что будет дальше Еще в конце января FT со ссылкой на данные платформы Kpler писала, что при обычном уровне потребления и производства нефти у Кубы хватит на 15–20 дней.

Большинство экспертов считает, что, в отличие от Венесуэлы, Кубе вряд ли пока всерьез грозит военное вторжение США. Об этом же неоднократно заявлял господин Трамп. Правда, The Wall Street Journal писала в январе, что администрация президента ищет влиятельных лиц в кубинском правительстве, которые оказали бы помощь в свержении режима, и что сделать это планируется до конца текущего года.

Дональд Трамп говорил, что стремится к сделке с руководством Кубы. В начале февраля он заявил, что администрация США ведет переговоры «с наиболее высокопоставленными людьми на Кубе». «Посмотрим, что получится. Я думаю, мы заключим сделку с Кубой»,— сказал он.

5 февраля Мигель Диас-Канель заявил, что Куба готова к диалогу с США без предварительных условий и давления. Он отметил, что во время переговоров с американской стороной не должны затрагиваться внутренние дела страны.

Яна Рождественская