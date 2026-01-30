Чрезвычайное положение в кубе

Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы. Администрация Белого дома считает действия Гаваны угрозой своей национальной безопасности. В указе, который опубликован на сайте Белого дома, подчеркивается, что, помимо прочего, Куба поддерживает или сотрудничает с враждебными государствами и группировками, которые хотят уничтожить Соединенные Штаты. Этим документом Трамп фактически разрешил вводить пошлины на товары из тех стран, которые поставляют нефть на остров. В Гаване такие меры осудили, в частности, в МИД республики заявили, что Вашингтон навязывает блокаду поставок топлива в страну и создает жителям Острова свободы экстремальные условия жизни. Что думают о ситуации сами кубинцы? И с какими проблемами им пришлось столкнуться? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

Ранее основным поставщиком нефти на Кубу была Венесуэла. Однако сейчас Каракас официально пообещал прекратить весь экспорт на остров, о чем сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Эта ситуация усугубила и без того серьезный кризис в республике, где на протяжении последних пяти лет наблюдаются энергетические проблемы. Но сейчас дефицит горючего стал ощущаться острее, рассказал местный житель Никита: «Венесуэла поддерживала Кубу, и сейчас у нас будет еще больше сложностей с экономикой. Стало еще меньше транспорта, чтобы добраться до работы, автомобиль или мотоцикл стали практически необходимостью. Цены взлетели до небес. Только те, у кого есть возможность получать помощь из-за границы, могут позволить себе оборудование для электричества в доме».

С электроснабжением в стране действительно непросто. В провинциальных городах кубинцы сидят без света по несколько дней, рассказала гид на острове Наталья Стрелкова: «Уже страшно. Уходит газ, нет возможности прогонять водопровод, потому что нет света. Всё одно за другим накатывается. Здесь народ немолчаливый, могут разозлиться, это и происходит. Где очень длинные периоды отключения электричества, люди выходят со сковородками, поварешками и стучат. Нам ничего не объявляют. Демонстрируют по ТВ только старые записи с Фиделем Кастро, повторяют, что надо держаться, защищать революционные достижения, el socialismo o muerte и так далее. Но молодежь действительно очень устала. Уже не ждут, чтобы Россия пришла, уже ждут, когда придут американцы».

В республике стремительно обесценивается национальная валюта. Зарплаты переводят на карты, но, по словам собеседников “Ъ FM”, пластик не принимают во многих магазинах. А те, у кого есть доллары, закупают продукты в государственных спецмагазинах за американскую валюту, а потом перепродают втридорога. Кризис отражается и на системе образования, рассказала организатор авторских туров на Кубу Ксения Фуэнтес: «Несмотря на то, что сейчас приоткрываются определенные двери для частного бизнеса, до сих пор действует эмбарго со стороны Соединенных Штатов Америки. Отключается свет, и эти периоды могут достигать нескольких дней, точно так же отключается вода. Все это оказывает влияние абсолютно на все, включая, например, образовательную систему. Если раньше дети проводили в школах целый день, до 17 часов, то сейчас все разделено на несколько смен.

Дети учатся буквально два-четыре часа только по той причине, что нет возможности их в школе кормить. Есть проблемы с поставками, не хватает питания, хронически не хватает медикаментов».

В столице, в отличие от всей другой страны, ситуация чуть лучше. Но и здесь приходится использовать генераторы, рассказала жительница Гаваны Мария: «Людям не до политики, все просто пытаются как-то выжить. В регионах все немножко по-другому. В Гаване город разделен на зоны. Допустим, с утра, с 8:00 до 14:00, отключают электричество в одном районе, потом с 14:00 до 18:00 — в другом. Вроде справляемся. Многие генераторы просто покупают».

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Трамп, конечно, чувствует себя на коне, он окрылен серией успехов, в частности, в Венесуэле. Ясно, что он сейчас движется в двух направлениях. С одной стороны, готовится что-то в отношении Ирана. С другой, глава Белого дома дал весьма откровенно понять, что собирается душить кубинский режим. Видимо, обсуждается возможность новой блокады, полного лишения его поставок нефти. Для Кубы это очень сложная ситуация, поскольку потерей союзника — Венесуэлы — она оказалась отрезана и от источников дешевых энергоносителей. Кроме того, на острове возникли очень серьезные проблемы с продовольствием. Так что республика в очень тяжелой ситуации. Возможно, что она пойдет на какие-то переговоры и уступки, но опыт последних месяцев показывает, что даже если страна идет на уступки, не факт, что Трамп откажется от своих каких-то планов».

На этом фоне, как ранее писали The Wall Street Journal и Politico, США не исключают смену власти на Острове свободы уже в этом году. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, кубинская диаспора, особенно в Майами, в основном поддерживает притязания Трампа и хочет перемен на родине, в отличие от тех, кто все еще там живет.

Ангелина Зотина, Егор Парфенов