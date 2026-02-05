Посол: Россия продолжит поставки нефти на Кубу

Россия намерена продолжить поставки нефти на Кубу, сообщил посол РФ в стране Виктор Коронелли. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

«Российская нефть на Кубу в последние годы поставлялась неоднократно. Исходим из того, что эта практика будет продолжена»,— сказал дипломат.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на нефтяные поставки для Кубы из-за угрозы нацбезопасности, после чего на Кубе ввели режим чрезвычайного положения. Господин Трамп также предупредил о возможных мерах в отношении других стран-поставщиков. По данным аналитиков, у Кубы осталось нефти на 15-20 дней.

