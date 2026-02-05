Президент Кубы заявил о готовности к диалогу с США без давления и условий

Куба готова к диалогу с США без предварительных условий и давления, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель во время пресс-конференции.

«Без давления — под давлением невозможно вести диалог, без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение»,— сказал господин Диас-Канель. Трансляцию его выступления вел телеканал DRM News. Кубинский президент отметил, что во время переговоров с американской стороной не должны затрагиваться внутренние дела страны.

Мигель Диас-Канель добавил, что «кубинцы не ненавидят американский народ». Они признают его историю и культуру и готовы сотрудничать с США в областях науки, спорта, религии, культуры, здравоохранения и других.

30 января президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения и назвал Кубу угрозой национальной безопасности. Он подписал указ, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, снабжающих остров нефтью. По данным The Wall Street Journal, Белый дом хочет добиться смены власти в Гаване до конца года. 5 февраля господин Трамп сообщил, что администрация США начала переговоры с властями Кубы.

