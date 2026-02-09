Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угроз Трампа

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за возможных пошлин на мексиканские товары со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум на ежедневном брифинге для прессы. При этом госпожа Шейнбаум пообещала отправлять острову больше гуманитарной помощи.

«В настоящее время поставки приостановлены, и мы стремимся избежать любого негативного воздействия на Мексику и, как всегда, найти наилучшее дипломатическое решение для получения Кубой топлива»,— сказала Клаудия Шейнбаум (цитата по Bloomberg). По словам президента Мексики, страна продолжит отправлять на Кубу продукты питания и неэнергетические товары.

Клаудия Шейнбаум назвала несправедливой угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против стран, поставляющих нефть на Кубу. «Нельзя причинять вред людям только потому, что вы не согласны с правительством... У них нет топлива для больниц или школ. Люди страдают»,— отметила госпожа Шейнбаум. Она добавила, что Мексика может выступить посредником в конфликте США и Кубы.

30 января Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения и назвал Кубу угрозой национальной безопасности. Он подписал указ, который позволяет вводить пошлины на товары из стран, снабжающих остров нефтью. По данным The Wall Street Journal, Белый дом хочет добиться смены власти в Гаване до конца года. Reuters сообщил, что из-за давления со стороны США на Кубе выросли цены на продукты и транспорт, а также появилась «серьезная нехватка топлива».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп перекрывает кубинский вентиль».