Застрявших на Кубе российских туристов начали переселять в другие отели

Некоторых российских туристов на Кубе, которые не могут вернуться домой из-за нехватки топлива в стране, начали переселять в другие отели для экономии ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба посольства России на Кубе.

«Рассчитываем, что российские авиаперевозчики оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов»,— отмечается в сообщении диппредставительства. Посольство России постоянно контактирует с российскими туроператорами и кубинскими авиационными властями по поводу «сложившейся на Кубе чрезвычайной ситуации с топливом», добавили в дипмиссии.

Правительство островного государства предупредило международные авиакомпании, что как минимум с 10 февраля по 11 марта они не смогут заправлять самолеты в аэропортах Кубы, так как запасы топлива на исходе. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас на Кубе могут находиться 4,2–4,7 тыс. организованных российских туристов.

В середине декабря США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы — главного поставщика топлива на Кубу. Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу.

