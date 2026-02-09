Власти Кубы прекратят заправку самолетов в аэропортах страны

Куба может остаться без авиасообщения, так как у нее на исходе запасы горючего для заправки самолетов. Правительство страны предупредило международные авиакомпании, что как минимум с 10 февраля по 11 марта они не могут рассчитывать на заправку в аэропортах Кубы. Об этом сообщает агентство EFE.

Ограничения распространяются на девять аэропортов страны, включая международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. На Кубу летают самолеты в основном американских, испанских, панамских и мексиканских авиакомпаний. Теперь перевозчикам придется внести изменения в расписание полетов и, возможно, в маршруты как минимум на ближайший месяц.

Причина дефицита горючего — политика президента США Дональда Трампа, который 29 января объявил чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы и издал указ о дополнительных пошлинах на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на остров. На Кубе поток туристов уже сократился до 20-летнего минимума, и есть случаи, когда приехавшие туристы не могут вылететь домой из-за нехватки авиатоплива в стране.

Алена Миклашевская