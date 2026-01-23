Politico: США рассматривают полную блокаду импорта нефти на Кубу

Администрация президента США рассматривает новые тактики для стимулирования смены власти на Кубе, пишет Politico со ссылкой на источники. Среди возможных вариантов действий — введение полной блокады импорта нефти в страну.

По словам двух собеседников издания, идею нефтяной блокады поддержали некоторые критики правительства Кубы в администрации президента США, а также госсекретарь Марко Рубио. При этом решение пока не одобрено и рассматривается в числе одного из возможных действий, которые предложат президенту США Дональду Трампу.

The Wall Street Journal писала, что США ищут влиятельных политиков в правительстве Кубы, которые оказали бы помощь в смене политического режима до конца 2026 года. С 1959 года на Кубе установлена однопартийная политическая система, а единственной легальной остается Коммунистическая партия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кубе перекрыли нефть».